„Amerika ist besiegt“ : Taliban halten Kundgebung vor rund tausend Anhängern ab

Kohdaman Zum Zeichen ihrer neuen Stärke haben die radikalislamischen Taliban in Afghanistan eine Kundgebung vor rund tausend Anhängern abgehalten.

Führende Taliban-Vertreter hielten bei der Veranstaltung auf einem Feld in Kohdaman nördlich der Hauptstadt Kabul am Sonntag Reden vor einer nur aus Männern und Jungen bestehenden Menschenmenge. Es war die erste derartige Kundgebung in der Region seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August.