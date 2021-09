Unterdrückung der Frauen : Taliban ersetzen Frauenministerium durch berüchtigtes Tugendministerium

Kabul Ein Ministerium, das eigentlich für die Rechte der Frauen kämpft, soll nun offenbar durch ein Ministerium ersetzt werden, welches während der ersten Taliban-Herrschaft genau diese Rechte verwährt hat und auch für Auspeitschungen von Frauen verantwortlich war.

Die radikalislamischen Taliban haben offenbar das Frauenministerium der afghanischen Regierung durch ein "Tugendministerium" ersetzt. Am Freitag brachten Arbeiter am Gebäude des bisherigen Frauenministeriums ein Schild an, das auf das Ministerium "zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters" verweist. Dies ist der Name der Behörde, das während der ersten Taliban-Herrschaft Ende der 90er Jahre etwa für Auspeitschungen von Frauen verantwortlich war.