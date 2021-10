Unstimmigkeiten in den Reihen der Demokraten. : US-Repräsentantenhaus verschiebt Abstimmung über Infrastrukturpaket

Unstimmigkeiten in den Reihen der Demokraten.

Washington Die Entscheidung über ein von US-Präsident Joe Biden angestoßenes Infrastrukturpaket in Höhe von einer Billion Dollar verzögert sich. Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, habe die für diesen Donnerstag geplante Abstimmung zunächst um einen Tag verschoben.

Das melden US-Medien am späten Donnerstagabend (Ortszeit) übereinstimmend. Grund dafür seien Unstimmigkeiten in den Reihen der Demokraten.

Man sei einer Einigung näher als je zuvor, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am späten Donnerstagabend mit. „Aber wir sind noch nicht am Ziel, und deshalb brauchen wir etwas mehr Zeit, um die Arbeit abzuschließen.“ Diese wolle man nun am Freitag fortsetzen.