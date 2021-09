Drohende Haushaltssperre : Shutdown in den USA abgewendet - Übergangsbudget beschlossen

Das Kapitol hinter Gittern (Symbolbild). Foto: AFP/CHIP SOMODEVILLA

Washington Aufatmen in Washington. Die drohende Haushaltssperre in den USA ist abgewendet. Nach dem US-Senat stimmte am Donnerstagabend auch das Repräsentantenhaus für einen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicherstellt.

Ansonsten wären die USA nach Mitternacht in einen sogenannten Shutdown gerutscht, bei dem hunderttausende Bundesbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden wären.

Allerdings droht noch eine weitere Gefahr. Finanzministerin Janet Yellen hat auch eine baldige Anhebung der Schuldenobergrenze angemahnt. Falls dies nicht bis 18. Oktober geschehe, drohe den USA schon im selben Monat der Zahlungsausfall. Dann könne das Land in eine Finanzkrise und Rezession stürzen, warnte sie.

Die Demokraten hatten kurzfristige Regierungsausgaben und eine höhere Schuldenobergrenze in einem Gesetz miteinander verknüpft. Doch dagegen sträubten sich die Republikaner und lehnten das Gesetz diese Woche erst einmal ab. Die Demokraten lenkten schließlich ein und gaben die Verknüpfung auf. Das jetzt beschlossene Gesetz enthält nach Angaben von Mehrheitsführer Chuck Schumer auch Nothilfen für Opfer des Hurrikans „Ida“ und anderer Katastrophen sowie Unterstützung für afghanische Flüchtlinge.

Damit hat der Kongress erst einmal Zeit gewonnen, um sich als nächstes um die Anhebung der Schuldenobergrenze zu kümmern, die aktuell bei 28,4 Billionen Dollar (rund 24,4 Billionen Euro) liegt. Minderheitsführer Mitch McConnell von den Republikanern pocht darauf, dass die Demokraten den Schuldendeckel auf eigene Verantwortung anheben müssten. Schließlich versuchten sie auch auf eigene Faust ein Infrastruktur- und Klimaschutzprogramm im Umfang 3,5 Billionen Dollar auf den Weg zu bringen, erklärte McConnell. Die gigantische Initiative gilt als innenpolitisches Prestigevorhaben von Präsident Joe Biden.

Die demokratische Mehrheit des Repräsentantenhauses hatte am Mittwochabend ein Gesetz beschlossen, dass die Schuldenobergrenze bis Ende kommenden Jahres aussetzt. Die Republikaner lehnen einen solchen Schritt ab und können ihn aufgrund der Geschäftsordnung mit ihrer Sperrminorität im Senat blockieren.

Die Republikaner brachten die Schuldenobergrenze gegen Bidens Ausgabenprogramm in Stellung. „Solange die demokratische Mehrheit weiter darauf besteht, das Geld mit vollen Händen auszugeben, werden die Republikaner sich weigern, ihnen beim Anheben der Schuldenobergrenze zu helfen“, sagte der republikanische Abgeordnete Tim Cole.

Die Demokraten erinnerten die Republikaner daran, dass diese unter Bidens Vorgänger Donald Trump die Schuldengrenze mehrfach angehoben hätten. Jetzt aber wollten sich die Konsequenzen nicht mehr tragen. „Die Republikaner haben nun das Problem der Schulden wiederentdeckt“, sagte der demokratische Abgeordnete Jim McGovern. „Wo zum Teufel wart Ihr in den letzten vier Jahren?“

In der jüngeren Geschichte ist es noch nie vorgekommen, dass die USA ihre Schulden nicht bedienen konnten. Beide Parteien stimmten bisher immer wieder für eine Anhebung der Obergrenze beim Schuldenmachen, allein dreimal während Trumps Regierungszeit.

