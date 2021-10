Haftbefehl wegen Machtmissbrauchs : Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili nach Rückkehr aus Exil festgenommen

Der Ex-Präsident von Georgien ist am Freitag in seinem Heimatland festgenommen worden. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Tiflis Der Ex-Staatschef war trotz eines Haftbefehls wegen Machtmissbrauchs kurz vor den Kommunalwahlen am Samstag aus der Ukraine nach Georgien zurückgekehrt. Lange war nicht klar, wo sich Saakaschwili aufgehalten hat.

Georgiens ehemaliger Präsident Michail Saakaschwili ist nach seiner Rückkehr aus dem Exil in seinem Heimatland festgenommen worden. Wie Regierungschef Irakli Garibaschwili am Freitag sagte, wurde Saakaschwili festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Der Ex-Staatschef war trotz eines Haftbefehls wegen Machtmissbrauchs kurz vor den Kommunalwahlen am Samstag aus der Ukraine nach Georgien zurückgekehrt und hatte zur Wahl der von ihm gegründeten Oppositionspartei und zu Protesten aufgerufen.