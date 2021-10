Philippinen : Duterte kündigt überraschend Rückzug aus Politik an

Manila Zunächst sah es so aus, als ob sich der philippinische Staatschef einer Masche bedient, auf die schon Wladimir Putin setzte. Doch nun kündigt Rodrigo Duterte überraschend seinen Rückzug aus der Politik an.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte will sich nach dem Ende seiner Amtszeit aus der Politik zurückziehen. Er werde sich doch nicht wie zunächst geplant um das Amt des Vizepräsidenten bewerben, kündigte Duterte überraschend am Samstag an. Den Entschluss gab er bekannt, nachdem er seinen langjährigen Vertrauten Bong Go zu einer Zentrale der Wahlkommission begleitete. Dort ließ sich dann Go - ein Senator - als Kandidat für die Vizepräsidentschaft aufstellen.