Münster: Einsteins Gehirn soll Münster inspirieren

Münster Zwei Schnitte aus der rechten Gehirnhälfte des Physikers werden Teil einer Ausstellung.

Buchstäbliche Einblicke in Albert Einsteins Gehirn sind bald in Münster möglich. Zwei dünne mikroskopische Schnitte des Hirns des Physikers (1879-1955) sind an das dortige LWL-Museum für Naturkunde geliefert worden, wie das Haus mitteilte. Die besonderen Exponate sind Leihgaben vom medizingeschichtlichen "Mütter Museum" im US-amerikanischen Philadelphia, einem von zwei Museen weltweit, in denen man Teile von Einsteins Gehirn besichtigen kann. Albert Einstein hat die Relativitätstheorie begründet und gilt als Inbegriff des Forschers und Genies.