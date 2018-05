Beerenhunger

Erdbeeren sind die Vorboten des Sommers. Die Früchte schmecken aber nicht nur in Kuchen und Eis, sondern auch in herzhaften Gerichten.

Viele geraten ins Schwärmen, wenn es um Erdbeeren geht. Denn sind die süßen roten Beeren erst einmal reif, ist auch der Sommer nicht mehr weit. Ob frisch vom Feld, mit etwas Zucker oder verarbeitet: Erdbeeren sind vielfältig einsetzbar. Nicht nur bei Kindern sehr beliebt ist Erdbeereis. Ob mit oder ohne Fruchtstückchen, garniert mit einem Klecks Sahne oder in Kombination mit anderen klassischen Sorten wie Schokolade und Vanille -eine süße Erfrischung ist garantiert. Ähnlich verhält es sich mit Erdbeerkuchen. Der Klassiker aus Mürbeteigboden, Früchten und Tortenguss hat aber nicht nur auf Menschen eine anziehende Wirkung. Auch Wespen lassen sich von dem süßen Duft verführen. Beim Essen ist also Vorsicht geboten.

Die Sommerzeit ist aber nicht nur Erdbeer-, sondern auch Grillzeit. Und so verrät Christian Brandl, Koch im "Ratskeller Leipzig" und Mitglied im Verband der Köche Deutschlands, sein Rezept für ein Erdbeer-Ketchup, das sich auf Burgern gut macht. Dafür 500 Gramm Erdbeeren putzen und klein schneiden. Anschließend 50 Gramm Rohrzucker in einem Topf auf dem Herd karamellisieren. Eine gewürfelte Zwiebel hinzufügen und durch den Karamell ziehen. Nun einen Esslöffel Tomatenmark kurz mit anrösten, bis sich ein kleiner rötlicher Film am Topfboden bildet.