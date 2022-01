Brigitte Brinkmann im Alter von 71 Jahren verstorben : AEG trauert um ehemalige Schulleiterin

Kaarst Brigitte Brinkmann ist im Alter von 71 Jahren gestorben. 14 Jahre lang hat sie als Leiterin das Albert-Einstein-Gymnasium geprägt.

Das Albert-Einstein-Gymnasium und die Stadt Kaarst tragen Trauer. Brigitte Brinkmann, von 1998 bis 2012 Schulleiterin des AEG, ist am 14. Januar im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. „Der frühe Tod von Frau Brinkmann erfüllt uns alle mit Trauer und Betroffenheit. Sie war eine leidenschaftliche Lehrerin und hat 14 Jahre gemeinsam mit dem Kollegium das Schulschiff empathisch, aufgeschlossen und zielgerichtet durch viele Neuerungen im Schulwesen geführt“, erklärt Bruno von Berg, Brinkmanns Nachfolger, gegenüber unserer Redaktion. Von Berg weiter: „Auch in bewegten Zeiten blieb sie besonnen und optimistisch. Das AEG und auch ich haben ihr viel zu verdanken.“

Auch die Stadt Kaarst bringt ihr Bedauern zum Ausdruck. „Der gute Ruf des Albert-Einstein-Gymnasiums ist auch mit dem Namen Brigitte Brinkmann verbunden. Sie war die erste Frau an der Spitze eines Kaarster Gymnasiums und hat die Schule mit Umsicht und Offenheit in die digitale Gegenwart geführt. In Gedanken sind wir bei Ihrem Mann und allen Personen, die mit ihr verbunden waren“, erklärt Bürgermeisterin Ursula Baum. Schuldezernent Sebastian Semmler ergänzt: „Brigitte Brinkmann war eine hervorragende Schulleiterin und eine empathische Pädagogin. Das Albert-Einstein-Gymnasium trägt auch ihre Handschrift. Als Schulträger sind wir Frau Brinkmann zu großem Dank verpflichtet und werden uns stets voller Hochachtung an sie erinnern.“