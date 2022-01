Veranstaltungen in Kaarst : Kultur-Doppelpack im Einstein-Forum

Veranstaltungen in Kaarst

Musikerin Pe Werner singt am Sonntag in Kaarst. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

NGZ Nach einer kurzen Pause am vergangenen Wochenende geht das Kaarster Kabarettprogramm 3k* Ende Januar weiter: Am Freitag, 28. Januar, kommt der Comedian David Kebekus ab 20 Uhr ins Albert-Einstein-Forum.

In seinem neuen Stand-Up-Programm spricht Kebekus über Dinge, die er schlicht „Überragend“ findet. Nicht selten aber sind diese speziell bis heikel – und doch präsentiert Kebekus sie aus einer Perspektive, aus der jeder darüber lachen muss.

Am Sonntag, 30. Januar, ist Sängerin und Kabarettistin Pe Werner ab 19 Uhr Gastgeberin einer „Nacht voller Seligkeit“. In ihrer Musikrevue führt Werner mit Ohrwürmern, Gassenhauern, Hits und Evergreens die Zuschauer von den Goldenen 1920er Jahren über die Zeit des Wirtschaftswunders bis in die Gegenwart – ohne nostalgische Verklärung und immer mit ironisch-witzigem Unterton.