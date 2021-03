Zuständiger für Missbrauchsfälle : Enger Woelki-Mitarbeiter tritt aus Kirche aus

Köln Er trug für das Erzbistum Köln die Akten zusammen, auf deren Basis Juristen Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen erstellt haben. Nun kehrt Oliver Vogt der Kirche den Rücken.

Dieser Kirchenaustritt muss dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki besonders weht tun: Oliver Vogt hat im Erzbistum Köln an vorderster Stelle die Aufklärung von Missbrauchsfällen vorangetrieben. Nun hat der langjährige Interventionsbeauftragte der Kirche den Rücken gekehrt - aus Frust über ehemalige und amtierende Geistliche in der Chefetage der Erzdiözese bei der Missbrauchsaufarbeitung. "Ich komme nicht mehr klar damit, dass führende Kirchenvertreter nicht bereit sind, moralisch Verantwortung für die Geschehnisse, an denen sie persönlich beteiligt waren, zu übernehmen", sagte Vogt der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).