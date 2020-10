Stadtverwaltung Solingen : Wechsel an der Spitze des Solinger Schulamtes

Solingen Die Leiterin der Schulverwaltung, Anke Svensson, geht Anfang November dieses Jahres in den vorgezogenen Ruhestand. Ihr Nachfolger im Amt wird bereits in die neuen Aufgaben eingearbeitet.

Die Schulverwaltung in der Klingenstadt bekommt Verstärkung von außen. Ab Anfang November wird Oliver Vogt als neuer Chef die Verantwortung im Schulamt übernehmen, da die bisherige Leiterin Anke Svensson (62) dann in den vorgezogenen Ruhestand treten wird. Das hat die Stadt am Donnerstag bekannt gegeben.

Augenblicklich wird Nachfolger Vogt, der in der Vergangenheit unter anderem Erfahrungen in der Jugendarbeit sammelte, in sein neues Aufgabengebiet eingearbeitet. Wobei sich der Neue wohl kaum über zu wenig Auslastung im Job beklagen dürfte. Denn die Aufgaben, die auf Vogt warten, sind durchaus herausfordernd. So gilt es unter anderem den Offenen Ganztag an Grundschulen weiter auszubauen, die Folgen der Corona-Krise auf den Unterricht zu bewältigen sowie beispielsweise die Erika-Rothstein-Förderschule langfristig auf sichere Beine zu stellen.