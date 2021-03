Gutachten zum Missbrauch in Kirche : Kardinal Woelki will Führungskräfte "wenn nötig" von Aufgaben entbinden

Kardinal Woelki will Führungskräfte "wenn nötig" von Aufgaben entbinden

Gutachten zum Missbrauch in Kirche

Köln Nach der Vorstellung eines Missbrauchsgutachtens will der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki Führungskräfte gegebenenfalls vorläufig von ihren Aufgaben entbinden. Vertuschung oder Mauschelei dürfe es nicht mehr geben.

Am 18. März - dem Tag der Präsentation - würden Verantwortlichkeiten "klar benannt", sagte Woelki am Sonntag dem Kölner Portal domradio.de. Dann stelle sich auch die Frage nach Konsequenzen. "Um diese wichtigen Entscheidungen schnell und entschlossen, aber auch mit der gebotenen Sorgfalt treffen zu können, werde ich im Gutachten genannte Personen - wenn es nötig ist - vorläufig von ihren Aufgaben entbinden", so der Kardinal.