Südafrika-Rückkehrer am Flughafen Schiphol : "Es gab keine Orientierung, niemand wusste, was vor sich ging"

Schiphol 61 Rückreisende aus Südafrika sind am niederländischen Flughafen Schiphol positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Fälle sind unter insgesamt rund 600 Passagieren entdeckt worden, die am Freitag angekommen sind. Erschreckend und verstörend war aber Berichten zufolge der Umgang mit den Passagieren und das Vorgehen vor Ort.

Stundenlang eingepfercht in einem unbelüfteten Raum, viele Reisende ohne Mund-Nasen-Schutz - am Amsterdamer Flughafen Schiphol haben sich nach Berichten von Passagieren in der Nacht zu Samstag verstörende Szenen abgespielt. Die Insassen von zwei aus Südafrika gelandeten Maschinen wurden wegen der in ihrem Abflugsland zuerst festgestellten neuen Corona-Variante abgefangen und getestet. Nach Stunden war klar, dass 61 von rund 600 Passagieren Corona-positiv sind - ob die sogenannte Omikron-Variante darunter ist, wird noch geprüft.