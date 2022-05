In Passagierflugzeugen : Luftverkehrschef fordert endgültiges Ende der Maskenpflicht

Berlin/Frankfurt Die zuständigen EU-Behörden empfehlen seit Montag nicht mehr generell verpflichtendes Maskentragen in Flugzeugen. In Deutschland ist die Maskenpflicht bei Passagierflügen jedoch vorerst bis zum 23. September im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Luftverkehrsverband BDL, verlangt eine Abkehr dieser Regelung.

Die weiter geltende Maskenpflicht auf Passagierflügen von und nach Deutschland lässt den Luftverkehrsverband BDL nicht ruhen. Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow verlangte am Mittwoch erneut ein Ende der Maskenpflicht. Die Passagiere sollten selbst entscheiden, ob sie den Mund- und Nasenschutz tragen wollen oder nicht, sagte er laut einer Mitteilung. Das Prinzip der Freiwilligkeit gelte in den meisten anderen Lebens- und Arbeitsbereichen, aber nicht in Flugzeugen mit ihrem besonders geringen Infektionsrisiko.

Die Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfehlen seit Montag nicht mehr generell verpflichtendes Maskentragen in Flughäfen und Flugzeugen. Wenn am Abflug- oder Zielort eine Maskenpflicht im Verkehr besteht, sollte dies aber weiter auch in den Flugzeugen gelten. In Deutschland ist die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen im Infektionsschutzgesetz vorerst bis 23. September festgelegt. Auch im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt Maskenpflicht, die jeweils die Länder anordnen.