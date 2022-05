Knigge-Experte gibt Tipps​: Das Händeschütteln kommt zurück​

München Nach zwei Jahren Pandemie mag das Händeschütteln zur Begrüßung ungewohnt erscheinen. Clemens Graf von Hoyos von der Deutschen-Knigge-Gesellschaft ist sich aber sicher: Die traditionsreiche Geste kommt zurück. Hoyos hat einen Tipp für alle, die nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen.

Das Händeschütteln kommt zurück. Davon ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen-Knigge-Gesellschaft, Clemens Graf von Hoyos, überzeugt. Eine fast 2000 Jahre alte und tief verwurzelte Geste lasse sich nicht einfach durch zwei Jahre Pandemie abschalten, sagte Hoyos in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in München.