„Sprit sparen“-Selbstversuch : „Jede Beschleunigung kostet Sprit“

Kleve RP-Fotograf Markus van Offern hat für seinen Selbstversuch ein klares Ziel: Er möchte möglichst viel Sprit sparen. Ganz bewusst versucht er deshalb langsamer und vorausschauender zu fahren. Für Markus van Offern ist klar, alte Muster zu durchbrechen, kann sehr attraktiv sein.

„Ich fahre sehr flott, weil ich häufig zu spät dran bin“, erklärt van Offern. Das mache sich allerdings auch am Spritverbrauch bemerkbar. In der letzten Zeit fuhr er zudem häufig eine längere Strecke nach Mönchengladbach, seine Tochter zog um, er half beim Umzug, baute die Küche auf. Auf den Fahrten nach Mönchengladbach wählte van Offern den Weg über die niederländischen Autobahnen, auf denen tagsüber Tempo 100 gilt. Er erkannte: Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde ist nicht nur entspannter, sondern auch spritsparender. „Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 3,2 Litern auf 100 Kilometer geschafft. Das fand ich schon sehr attraktiv.“ So entstand die Idee für den Selbstversuch.