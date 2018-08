Von Rita Ora bis Tom Hanks: Wo die Promis ihren Sommerurlaub genießen

Düsseldorf Sommerzeit ist Reisezeit - und das gilt natürlich auch für die Stars und Sternchen dieser Welt. Vom Supermodel bis zum Schauspieler: Wir haben mal geschaut, wo es sich die Promis in den vergangenen Wochen haben gut gehen lassen.

Die meisten von uns dürften das kennen: Wer ein paar entspannte Tage unter Palmen verbringt, möchte auch die Daheimgebliebenen daran teilhaben lassen. Und so werden fleißig Fotos vom Strand in den sozialen Netzwerken verbreitet. Bei den Promis dieser Welt ist das natürlich nicht anders. Auch sie unterhalten seit Wochen ihre Fans etwa per Instagram mit mal mehr, mal weniger professionellen Urlaubsschnappschüssen.

So lässt sich so manches Model oder manche Schauspielerin beim Entspannen am Strand oder Pool ablichten. Andere zeigen, wie viel Spaß sie mit ihrer Familie oder Freunden haben. Sport, Bootsausflug oder einfach nur Ruhe - all das teilen sie mit ihren Followern. Manche verschlägt es dabei in weite Ferne, aber auch europäische Ziele sind sehr gefragt. In unserer Bilderstrecke sehen Sie, wie so mancher Promi seinen Urlaub genießen und wo es ihn hingetrieben hat.