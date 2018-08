Scheidungsprozess: Brad Pitt widerspricht Angelina Jolie bezüglich Unterhaltszahlungen

Los Angeles Die Anwälte von US-Schauspielerin Angelina Jolie haben in einem Gerichtsdokument mitgeteilt, ihr Noch-Ehemann Brad Pitt sei informellen finanziellen Vereinbarungen nicht nachgekommen. Dem tritt der Schauspieler nun entgegen.

Schauspieler Brad Pitt hat sich gegen einen Vorwurf seiner Noch-Ehefrau Angelina Jolie zu Unterhaltszahlungen gewehrt. Pitt teilte in Unterlagen, die am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurden, mit, dass er Jolie seit ihrer Trennung vor zwei Jahren mehr als eine Million Dollar gezahlt habe und ihr weitere acht Millionen Dollar geliehen habe.