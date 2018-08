Carrie Underwood wird wieder Mutter

Los Angeles Frohe Kunde von Carrie Underwood: Die US-Sängerin und ihr Ehemann erwarten ihr zweites Kind. Das verkündete die 35-Jährige jetzt auf Instagram.

US-Sängerin Carrie Underwood und ihr kanadischer Ehemann, Eishockey-Profi Mike Fisher (38), erwarten ein Baby. In einem längeren Instagram-Video verkündete der 35-jährige Country-Star am Mittwoch die Nachricht, allerdings erst an dritter Stelle.