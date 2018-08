Kylie Jenner wird 21: Das könnte man einer Milliardärin zum Geburtstag schenken

Düsseldorf Die bald jüngste Self-Made-Milliardärin aller Zeiten wird heute gerade einmal 21 Jahre alt. Beschenken kann sich das Geburtstagskind eigentlich jeden Tag selbst. Falls es doch etwas ganz Besonderes sein sollte: Hier ein paar Geschenketipps für Superreiche.

Laut „Forbes“-Magazin verfügt Jenner vor allem dank ihrer Kosmetikmarke derzeit über ein geschätztes Vermögen von rund 900 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 780 Millionen Euro). Sie könnte die jüngste Milliardärin in der US-Geschichte werden, die ihr Geld selbst verdient hat.

Damit könnte sie zeitnah den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vom Thron stoßen, der im Alter von 23 Jahren in den Club der Milliardäre aufstieg.

Doch die Frage am Geburtstag der superreichen Kalifornierin lautet: Was kann man jemandem schenken, der sich eigentlich alles problemlos leisten kann? Wir haben ein paar nicht ganz so günstige Ideen gesammelt.