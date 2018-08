Adele appelliert an Mütter mit Wochenbettdepressionen: "Sprecht darüber"

Adele appelliert an Mütter mit Wochenbettdepressionen

Adele im Februar 2016 bei den Brit Awards in London. Foto: dpa/Andrew Cowie

Düsseldorf Eigentlich ist es ein fröhliches Foto. Doch das Selfie mit ihrer besten Freundin, das Sängerin Adele nun veröffentlichte, hat einen ernsten Hintergrund. Denn beide Frauen litten unter Wochenbettdepressionen.

Die britische Popsängerin Adele will Frauen ermutigen, offen über Depressionen nach der Geburt zu sprechen. „Mamas, sprecht darüber, wie ihr euch fühlt, denn in einigen Fällen könnte es euer Leben oder das einer anderen Person retten“, schrieb Adele am Montag sowohl auf Twitter als auch auf Instagram.