Trauer im „Star Wars“-Imperium : „Boba Fett“-Darsteller Jeremy Bulloch mit 75 Jahren gestorben

„Boba Fett“ war in der „Star Wars“-Saga ein Einzelgänger und Kopfgeldjäger. Gespielt wurde er von Jeremy Bulloch. Im Alter von 75 Jahren ist Bulloch nun gestorben. Die Trauer ist groß. Vor allem bei Daniel Logan, der „Boba Fett“ in den neuen Filmen spielte.

Der britische Schauspieler Jeremy Bulloch, der die „Star Wars“-Figur Boba Fett verkörperte, ist tot. Er sei am Donnerstag friedlich eingeschlafen, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Webseite. Demnach litt der Schauspieler seit vielen Jahren an Parkinson. Seine Familie sei am Sterbebett in einem Londoner Krankenhaus dabei gewesen. Der dreifache Vater wurde 75 Jahre alt. Sein Management bestätigte dem Filmblatt „Variety“ den Tod des Schauspielers. Er habe über 45 Jahre hinweg eine lange und glückliche Karriere gehabt, hieß es.