Wie die Mutter, so die Tochter : Leni Klum ziert mit Mutter Heidi das Cover der „Vogue“

München Die 16 Jahre alte Tochter von Model Heidi Klum zeigt erstmals ihr Gesicht - und das gleich auf dem Cover der deutschen Modezeitschrift „Vogue“. Ist das der Auftakt ihrer Modelkarriere?

Leni Klum, 16-jährige Tochter von Model und Moderatorin Heidi Klum, tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter. In der Januar-/Februar-Ausgabe der deutschen „Vogue“ gibt Leni ihr Model-Debüt. Mutter und Tochter sind gemeinsam auf dem Cover und in einer Modestrecke zu sehen. Beides wurde in Los Angeles produziert. Die 16-Jährige schrieb am Donnerstagabend bei Instagram, sie sei so aufgeregt wegen ihres ersten Titelbilds („so excited for my first cover“). Sie könne sich keinen besseren Start vorstellen als Model.