Chefsprecher geht in den Ruhestand : Jan Hofer erklärt, wie viel Geld eine „Tagesschau“-Ausgabe bringt

Sein Gesicht und seine Stimme sind seit Jahren mit der „Tagesschau“ verbunden. Jan Hofer hat ganze 36 Jahre lang sämtliche Ereignisse aus der ganzen Welt in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Nun geht er in den Ruhestand und erklärt, ob die „Tagesschau“ ein lukrativer Job ist.

Natürlich wird es auch am letzten Arbeitstag von Jan Hofer am Montag wieder um Corona gehen, das lässt sich schon absehen. Der scheidende Chefsprecher der "Tagesschau" erlebte in seiner langen Berufslaufbahn wohl in keiner Phase ein so dominierendes Thema - aber immerhin eines, das für ihn einen positiven Effekt entwickelte. Denn weil er das Zusammensein mit seiner Frau und dem kleinen Sohn Henry während der Kontaktbeschränkungen so genoss, fühlt sich Hofer in seiner lange offenen Entscheidung für den Ruhestand bestärkt.