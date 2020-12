Humoriger Experte fürs Rheinland : Kabarettist Beikircher wird 75

Konrad Beikircher während eines Auftritts in der Stadthalle Rheinberg im Juli 2020. Foto: Sven Lorenz

Bonn Als Südtiroler erklärt er den Rheinländern ihren Dialekt: Der Kabarettist Konrad Beikircher war Gefängnispsychologe, ehe er sich für die Künstlerlaufbahn entschied. Inzwischen ist er längst süchtig nach der Bühne.

Heißt es eigentlich der, die oder das Corona? „Ganz klar: Hier im Rheinland ist es natürlich dat Corona - d a t: "Dat Corona hät mich voll erwischt"“, erklärt Konrad Beikircher. Er muss es wissen: Der Kabarettist, der am 22. Dezember 75 Jahre alt wird, gilt als Spezialist für die rheinische Sprache und Mentalität.

Der gebürtige Südtiroler, der in Bonn-Bad Godesberg wohnt, seziert auf der Bühne mit Vorliebe die Eigenarten der Menschen im Rheinland. Deren typische Verhaltensweisen gälten natürlich auch für ihren Umgang mit der derzeitigen Krise, sagt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur augenzwinkernd: „Auch beim Thema Corona sind die Rheinländer nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen.“

Dabei spiele - speziell bei den Kölnern - ihr „ausgeprägter Hang zur Sentimentalität“ eine Rolle, nach dem Motto „mer sin ja all Fründe“ (Wir sind ja alle Freunde). Hinzu komme eine gewisse „Mir- egal-Haltung“. „Insgesamt ist man hier tatsächlich etwas gelassener“, meint Beikircher.

Er selbst habe angesichts seiner ganzen ausgefallenen Auftritte während der Pandemie regelrechte Entzugserscheinungen von der Bühne verspürt: „Meine Familie konnte mich kaum noch aushalten.“ In der Zeit der Theaterschließungen sei ihm nochmal klarer geworden, was ihn als Künstler eigentlich antreibe: „Die Bühne ist ein Ort, wo ich mir allein gehöre, wo keine Kinder, keine Ehefrau, keine Umstände an mir zerren. Es ist auch ein gewisser Suchtfaktor da.“