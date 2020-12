Erstmals seit 20 Jahren : Britney Spears und Backstreet Boys veröffentlichen gemeinsamen Song

Düsseldorf Sie waren die Pop-Ikonen der 90er und frühen 2000er Jahre: Jetzt überraschen Britney Spears und die Backstreet Boys mit einen gemeinsamen Song.

Es ist der wahrgewordene Traum aller 90er-Jahre Fans: Pop-Sängerin Britney Spears und die einstige erfolgreichste Boyband der Welt, die Backstreet Boys , waren zusammen im Tonstudio und haben einen Song aufgenommen. Vor 20 Jahren wurde die heute 39-Jährige mit Songs wie „Oops I did it again“ und die Boygroup etwa mit dem Hit „Everbody“ weltberühmt. Jetzt sind die Stars mit dem gemeinsamen Song „Matches“ zurück.

Am Freitag verkündete Britney Spears auf ihren sozialen Kanälen die Zusammenarbeit mit den Band-Mitgliedern Brian Littrell (45), Kevin Richardson (49), Howie Dorough (47), Nick Carter (40) und Alexander James McLean (42). „Ich bin gespannt, was ihr über unseren gemeinsamen Song denkt“, schrieb die Sängerin, um die es in den letzten Jahren musikalisch eher ruhig geworden war. Auch die Backstreet Boys schrieben auf Twitter : „Wir wurden zwanzig Jahre lang nach der Möglichkeit einer solchen Zusammenarbeit gefragt, und heute ist es soweit“.

View this post on Instagram

Britney-Fans dürften zufrieden sein: „Matches“ ist ein klassischer Pop-Song mit dem typischen Autotune-Britney-Sound. In dem knapp dreiminütigen Stück singt sie mit den Backstreet Boys über das „Spielen mit Streichhölzern“ an denen man sich verbrennen kann. Der Song ist Teil der aktuellen Deluxe Version ihres Albums „Glory“ aus dem Jahr 2016, auf dem auch ein weiterer neuer Song mit dem Titel „Swimming in the Stars“ zu hören ist.