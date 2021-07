Podcast als Grundlage : Barack Obama und Bruce Springsteen veröffentlichen gemeinsames Buch

New York Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und Rockmusiker Bruce Springsteen bringen im Oktober ein gemeinsames Buch heraus. Es basiert auf den Gesprächen der beiden aus ihrem Podcast, der in diesem Jahr gestartet ist.

„Renegades: Born in the USA“ (Abtrünnige: Geboren in den USA) soll am 26. Oktober weltweit erscheinen, wie der Verlag Random House am Donnerstag mitteilte. Das Buch basiert auf den Gesprächen der beiden aus dem gleichnamigen Podcast. Es gehe um den Zustand Amerikas und die „anhaltende Liebe“ der beiden zu ihrem Land, erklärte der Verlag.