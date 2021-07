Gefangenenlager : USA überstellt ersten Häftling aus Guantanamo

Eine US-amerikanische Flagge weht hinter einem Stacheldrahtzaun vom Gefängnis in Guantanamo Bay (Archivfoto). Foto: dpa/Maren Hennemuth

Washington Die USA haben erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden einen Häftling aus dem Gefangenenlager Guantanamo freigelassen. Er soll in seine Heimat überstellt werden.

Der Marokkaner Abdul Latif Nasir werde den Behörden in seinem Heimatland übergeben, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Knapp 20 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 befinden sich damit noch 39 Häftlinge in dem Gefangenenlager auf einem US-Marinestützpunkt auf Kuba.