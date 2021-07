Alpener Unernehmen Lemken mit eigenem Podcast : Agrar-Unternehmen Lemken startet eigenen Podcast

Alpen Landwirtschaft ist mehr als Arbeit auf dem Feld, im Stall und im Büro; viele Themen rund um Beruf und Arbeitsumfeld wollen bedacht, beleuchtet und diskutiert werden. Diesen widmet sich der neue Lemken-Podcast „Boden & ständig“, der ab sofort auf allen gängigen Online-Plattformen zur Verfügung steht.

Die beiden Verantwortlichen, Agrar-Influencerin Carina Dünchem und Johannes Kisters aus dem Lemken-Produktmarketing, ziehen die Hörer mit unterhaltsamen und informativen Gesprächen in den Bann.

Carina Dünchem ist vor allem ihren mehr als 30.000 Instagram-Followern durch „Lebe Liebe Landwirtschaft“ bekannt. Die Landwirtin mit eigenem Betrieb im Rheinland engagiert sich schon lange in den sozialen Medien für ein positives Image der Landwirtschaft. Johannes Kisters hat nach seiner Ausbildung zum Landwirt und einigen Auslandsaufenthalten Agrarwissenschaft studiert und ist seit 2017 im Alpener Unternehmen tätig.

In der ersten Folge des Podcasts sprechen die beiden über das Berufsbild des Landwirts und wie sie selbst zur Landwirtschaft gekommen sind. In den weiteren Folgen geben sie Tipps für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit und berichten von ihren Erfahrungen mit dem Generationenwechsel. Ein Thema darf im „Jahr des Bodens“ nicht fehlen – in „100 Böden, 1000 Meinungen“ geht es um die vielfältigen Möglichkeiten der Bodenbearbeitung bei unterschiedlichsten Bedingungen.