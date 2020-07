„The Michelle Obama Podcast“ : Barack Obama ist erster Gast im neuen Podcast seiner Frau

Der erste Gast im Podcast der ehemaligen First Lady der US, Michelle Obama, wird ihr Ehemann, der frühere Präsident, Barack Obama (Archivfoto). Foto: AP/Charles Rex Arbogast

Los Angeles/Stockholm Am 29. Juli startet die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, ihren eigenen Podcast auf Spotify. Ihr erster Gast ist niemand geringeres als Ehemann und Ex-Präsident Barack Obama.

Ex-Präsident Barack Obama. wird im „The Michelle Obama Podcast“ von Spotify auftreten, wie die Produktionsfirma des Ehepaars, Higher Ground, und der Streamingdienst am Freitag ankündigten. Die erste Folge des neunteiligen Podcasts soll am kommenden Mittwoch erscheinen. Darin sollen die Obamas ein intimes Gespräch unter anderem über Liebe in Beziehungen und ihr Leben nach acht Jahren im Weißen Haus führen.

„Ich will nicht, dass dieser Podcast etwas vorschreibt“, sagt Michelle Obama in der ersten Folge. „Ich will einfach, dass es sich so anfühlt, als würden wir auf einer Parkbank oder in einer Nische eines Restaurants zusammensitzen, während die Jukebox läuft.“