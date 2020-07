Ehemann Barack zu Gast : Michelle Obama feiert Podcast-Debüt

New York Die erste Folge von „The Michelle Obama Podcast“ ist bei Spotify erschienen. Die ehemalige First Lady der USA unterhielt sich zum Start mit Ehemann Barack Obama. Es ging um Solidarität und Gemeinnützigkeit - aber auch um ihre Beziehung.

Die frühere First Lady Michelle Obama hat in der ersten Folge ihres neuen Podcasts mit ihrem Ehemann, Ex-US-Präsident Barack Obama, über Solidarität und Gemeinnützigkeit geredet. „Meine persönliche Verpflichtung als Michelle Obama ist, dass es nicht ausreicht, dass ich alleine Erfolg habe“, sagte sie in der ersten Episode, die am Mittwoch beim Streaming-Anbieter Spotify erhältlich war.