Erfolg für Europol : Mehrere Festnahmen nach Hackerangriffen auf Handys von US-Promis

Washington Zahlreiche Superstars aus den USA sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. In Folge dieser Aktion gab es länderübergreifend Polizei-Einsätze. Zahlreiche Verdächtige wurden festgenommen.

Bei einer länderübergreifenden Polizeiaktion ist eine Bande gesprengt worden, die Handys von US-Prominenten gehackt haben soll. Zehn Verdächtige seien im Vereinigten Königreich, in Belgien und Malta festgenommen worden, teilte Europol am Mittwoch mit. Betroffen von den Hackerattacken waren unter anderem Sportstars, Musiker und Social-Media-Influencer. Den Opfern seien persönliche Daten abhanden gekommen, zudem soll die Bande Kryptowährung im Wert von mehr als 100 Millionen Euro gestohlen haben.

Zu den Staatsangehörigkeiten der Verdächtigen machte Europol keine Angaben. Doch hatte die britische Kriminalbehörde am Dienstag die Festnahme von acht Männern in England und Schottland gemeldet. Zwei weitere waren zuvor jeweils in Belgien und Malta festgesetzt worden, wie Europol mitteilte. Die Festnahmen seien im Rahmen von gemeinsamen Ermittlungen der Polizei in Großbritannien, den USA, Kanada, Belgien und Malta erfolgt. Wer die prominenten Opfer waren, verrieten die Behörden nicht.