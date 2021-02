FreeBritney : Miley Cyrus und Sarah Jessica Parker stehen Britney Spears bei

Los Angeles Seit 2008 lebt Britney Spears unter der gesetzlichen Vormundschaft ihres Vaters. Ihre Fans werfen Jamie Spears vor, gegen den Willen seiner Tochter deren Karriere weiter zu verwalten. Jetzt haben sich auch Stars wie Miley Cyrus und Sarah Jessica Parker mit der US-Sängerin solidarisiert.

Stars wie Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker oder Komikerin Bette Midler haben sich mit US-Sängerin Britney Spears solidarisiert. Nach der Veröffentlichung der „New York Times“-Dokumentation „Framing Britney Spears“ hat das Thema um Spears' Vormundschaft, die ihr Vater Jamie Spears innehat, vor allem in den sozialen Netzwerken erneut an Popularität gewonnen. In dem Film werden die Hintergründe zu dem Streit um die Vormundschaft über die Musikerin („...Baby One More Time“) detailliert aufgegriffen.