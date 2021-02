Im Mai in Rotterdam : Deutscher Teilnehmer für den Eurovision Song Contest steht fest

Hamburg Der Hamburger Musical-Darsteller und Singer-Songwriter Jendrik Sigwart tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Rotterdam an. Das gab der Norddeutsche Rundfunk bekannt.

Der 26-Jährige habe in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die beiden ESC-Jurys - zum einen 20 Musikexperten, zum anderen 100 ESC-Fans - überzeugt, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Samstag in Hamburg mit. Mit welchem Lied der quirlige Ukulelen-Spieler am 22. Mai in den Niederlanden antreten soll, will der Sender am 25. Februar (17.50 Uhr und 19.56 Uhr im Ersten) bekanntgeben. Der Song stehe allerdings schon fest. Es ist Jendrik Sigwarts erstes selbst produziertes Lied.