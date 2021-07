Vertrag in der Tasche : Markus Söders Tochter startet als Model durch

Die Tochter des Politikers möchte neben ihrem Studium als Model arbeiten. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Die 22-jährige Gloria-Sophie Burkandt zieht es nicht in die Politik, sondern in die Welt der Mode. Sie wurde jetzt von einer Agentur unter Vertrag genommen. Nebenbei arbeitet sie noch an ihrem Doktor-Abschluss.

Manchmal fällt der Apfel dann doch weit vom Stamm. Zumindest beruflich geht es für Gloria-Sophie Burkandt in eine ganz andere Richtung - statt in die Politik zieht es Markus Söders Tochter in die Welt der Mode. Mit ihren 22 Jahren hat sie ihren ersten Model-Vertrag in der Tasche.

Vertreten wird sie durch die Model-Agentur „Iconic Management“, die schon Frauen wie Bar Refaeli, Gisele Bündchen oder Karolína Kurková bei ihrer Karriere unterstützt haben. Agentur-Chef Ingo Nolden hat nur Gutes über den Neuzugang zu berichten: „Gloria ist eine außergewöhnliche junge Frau und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagte der in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Burkandt scheint sich aber nicht ausschließlich auf das Modeln konzentrieren zu wollen. Nach ihrem Business-Master arbeitet sie nun an ihrem Doktor-Abschluss. Die 22-Jährige stammt aus einer früheren Beziehung des Politikers mit Ulrike Burkandt. Sie ist Söders älteste Tochter, er hat noch drei weitere Kinder. Trotzdem scheint sie sich mit ihrem Vater sehr gut zu verstehen. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie immer wieder Fotos mit dem Franken. „Ich bin stolz auf dich. Du bist mein größtes Vorbild“, schrieb sie am 25. Februar unter ein Foto von den beiden

Parallelen bestehen zu Armin Laschets Sohn Joe, der als Modeblogger und Influencer tätig ist. Jetzt ist er nicht mehr das einzige, der als Kind eines bekannten Politikers als Model durchstarten möchte.