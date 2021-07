„Ich hab die Schnauze voll“ : Nena wettert gegen Corona-Maßnahmen - Konzert wird abgebrochen

Berlin Noch ein abgebrochenes Konzert: Bei ihrem Auftritt in Berlin forderte die Sängerin die Besucher mehrmals dazu auf, das Hygienekonzept der Veranstaltung zu missachten. Die Veranstalter zogen Konsequenzen.

Am Sonntagabend trat Nena bei einem Open-Air Gig auf dem Flughafen Berlin Schönefeld auf. Statt sich an die Corona-Regeln zu halten, forderte sie die Besucher immer wieder dazu auf, näher zur Bühne zu rücken. Das stimmte aber nicht mit den Regularien überein, die von den Veranstaltern festgelegt wurden: Mundschutz und Sicherheitsabstand. Um es den Besuchern einfacher zu machen, wurde der gesamte Bereich mit 15.000 Cola-Kisten in einzelne „Boxen“ eingeteilt. Ein kleiner VIP-Bereich für drei bis vier Personen - so steht es in einem FAQ der Veranstaltung.