40 Auftritte in einem Jahr : Wie Lauterbach auf seine Talkshow-Zeit vor dem Ministeramt blickt

Hamburg Allein im Jahr 2021 war Karl Lauterbach in 40 politischen Talkshows zu sehen - er ist damit Rekordhalter unter den Gästen. Nun hat der Gesundheitsminister selbst ein Fazit zu dieser hohen Frequenz gezogen.

Der Chefredakteur des „Hamburger Abendblatts“, Lars Haider, zitiert in seinem neuen Buch über den Talkshow-Moderator Markus Lanz den SPD-Politiker so: „Ich bin viel in Talkshows, aber ich bin auch jeden Tag in Nachrichtensendungen gewesen.“ Seine Präsenz sei in anderen Formaten und den sozialen Medien hoch gewesen. „Die Kombination hat eine Rolle gespielt, dass sich in der Bevölkerung eine breite Unterstützung für meine Rolle als Gesundheitsminister aufgebaut hatte.“ Haider beziffert die Besuche von Gesundheitspolitiker und Arzt Lauterbach in Lanz' Sendung auf 28 in zwei Jahren.