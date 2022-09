Auftritt mit Diane Kruger : Norman Reedus bekommt Stern auf „Walk of Fame“

Los Angeles Als Star der Serie „The Walking Dead“ hat Norman Reedus eine weltweite Fan-Gemeinde. Nun hat er auch seinen eigenen Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“. Zur Enthüllung der Plakette brachte er Diane Kruger mit.

In der Horror-Serie „The Walking Dead“ tritt Norman Reedus in seiner Rolle als Zombie-Jäger oft blutverschmiert und schwer bewaffnet auf. Ganz anders präsentierte sich der US-Schauspieler am Dienstag auf Hollywoods „Walk of Fame“: Im dunklen Anzug und mit Krawatte enthüllte Reedus (53) vor Fotografen und jubelnden Fans seine neue Sternenplakette. „Damit habe ich nie gerechnet“, sagte Reedus sichtlich gerührt. Dies sei wirklich eine große Ehre.