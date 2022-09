US-Rapper der 90er Jahre : „Gangsta's-Paradise“-Rapper Coolio gestorben

US-Rapper Coolio bei einem Auftritt der „I Love The 90s“-Tour im August 2022 (Archivfoto). Foto: AP/Rob Grabowski

Los Angeles Der mit dem Hit „Gangsta's Paradise“ weltberühmt gewordene US-Rapper Coolio ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Die Todesursache war zunächst unbekannt.

Coolio sei am Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 59 Jahren im Haus eines Freundes in Los Angeles gestorben, teilte sein langjähriger Manager Jarez Posey der Nachrichtenagentur AP mit.

Coolio galt im Hip Hop als einer der größten Stars der 90er Jahre. Der Rapper mit dem bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr. wurde in Monessen im US-Staat Pennsylvania geboren und zog später nach Compton in Kalifornien, wo er eine Weiterbildungseinrichtung besuchte. Er arbeitete als freiwilliger Feuerwehrmann und als Sicherheitsmann am Flughafen, ehe er sich Ende der 80er Jahre vollends der Rapmusik verschrieb.