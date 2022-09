Wenige Tage nach 113. Geburtstag : Älteste Frau Deutschlands im sächsischen Bautzen gestorben

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Dame über einen Korridor (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bautzen Nach dem Tod von Josefine Ollmann im Juli 2022 war Anna Cernohorsky die älteste Frau Deutschlands. Jetzt ist auch sie kurz nach ihrem 113. Geburtstag gestorben.

Die bisher älteste Frau Deutschlands ist am vergangenen Sonntag im Alter von 113 Jahren in Sachsen gestorben. Seit 1946 hatte Anna Cernohorsky im sächsischen Bautzen eine neue Heimat gefunden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Geboren wurde sie 1909 im böhmischen Molschen.