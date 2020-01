Comedian Felix Lobrecht erntet Shitstorm : Krefelder Zoo findet Witze über tote Affen „einfach nur geschmacklos“

Gelsenkirchen/Krefeld Für den Comedian Felix Lobrecht hagelt es Kritik - aus Krefeld und dem Netz. Er machte sich mit drastischen Witzen über die verbrannten Affen aus dem Krefelder Zoo lustig.

Der Berliner Comedian Felix Lobrecht ist bekannt für verbale Grenzwertigkeiten bei seinen Stand-up-Programmen. Doch nun ist der Künstler für viele zu weit gegangen. Mit seinem Auftritt in Gelsenkirchen und einem davon auf Youtube veröffentlichten Video hat Lobrecht viele wütende Reaktionen hervorgerufen. Etwa vier Minuten lang spottet er darin über die 30 Affen aus dem Krefelder Zoo, die bei einem Brand in der Silvesternacht getötet wurden.

Der Brand im Krefelder Zoo hatte weltweite Trauer ausgelöst. Bei Twitter hagelte es für den Auftritt des Comedians reichlich Kritik. So heißt es von einem User: „Mit deiner miesen Comedynummer, in der du dich über die getöteten Affen in Krefeld lustig gemacht hast, hast du ne Menge Sympathien verspielt. Arschlöcher als Comedian sind nicht gern gesehen.“ Eine andere Nutzerin schreibt: „Man sollte erst sein Gehirn einschalten, ehe man so einen Irrsinn mit dummem Mund verbreitet!“