Neue Staffel startet Ende Januar : „Großstadtrevier“ nimmt in sieben Folgen Abschied von Urgestein Jan Fedder

Hamburg Das „Großstadtrevier“ war eng verbunden mit Jan Fedder. Wie geht es nach dem Tod des bekannten Schauspielers mit der Erfolgsserie in der ARD weiter?

Die Trauer um „Großstadtrevier“-Legende Jan Fedder ist groß. Erst am Dienstag nahmen Weggefährten, Freunde und Familienangehörigen Abschied vom Hamburger Volksschauspieler im Hamburger Michel. Am Donnerstag wurde der Ur-Hanseate auf dem Friedhof in Ohlsdorf im engen Familienkreis beigesetzt. Er war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren in Hamburg gestorben. Er war 2012 an Krebs erkrankt, hatte seit Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am 14. Januar, dem Tag seiner Trauerfeier, wäre er 65 Jahre alt geworden.