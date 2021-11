Auf Wunsch von Adele : Spotify entfernt Zufallswiedergabe als Standard-Option für Alben

New York Jedes Album erzähle laut der Sängerin eine Geschichte, die so gehört werden sollte, wie von dem Künstler oder der Künstlerin beabsichtigt. Der Streamingdienst reagierte auf die Aussage und änderte seine Standardeinstellungen.

Der Musikstreaming-Dienst Spotify hat sich Superstar Adele gebeugt und die Zufallswiedergabe als Standard-Option für Musikalben entfernt. „Wir machen unsere Alben nicht ohne Grund mit so viel Sorgfalt und Gedanken über die Songreihenfolge", schrieb die britische Künstlerin am Sonntag auf Twitter und bedankte sich bei dem Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden.