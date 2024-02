US-Star Taylor Swift kündigt ihr neues Album an

Pop-Superstar Taylor Swift bringt im April ein neues Album heraus. „Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April. Es heißt „The Torted Poets Department““, sagte Swift bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles. Kurz zuvor hatte die 34-Jährige einen der begehrten Musikpreise in der Kategorie Bestes Pop-Gesangsalbum für ihre gegenwärtige Platte „Midnights“aus dem Jahr 2022 gewonnen.