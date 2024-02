Künstler in Rommerskirchen Alles, was sie zum Leben braucht, ist die Kunst

Irmhild Schumann ist Künstlerin, seit sie denken kann. Leider sei ihre Leidenschaft zur Malerei in ihrer Jugend immer zu kurz gekommen, erzählt sie. „Ich wurde in Caputh, ein paar Kilometer von Potsdam entfernt, geboren und bin mit meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen.“ In der DDR war es damals so, dass man nach der zehnten Klasse dafür ausgewählt werden musste, Abitur machen zu dürfen. „Ich hatte das Glück leider nicht“, erinnert sich die Rentnerin heute.