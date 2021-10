Großer Fan der 53-Jährigen : Adeles „wertvollster Besitz“ ist ein Kaugummi von Céline Dion

Los Angeles Die Sängerin Adele hat sich als besonders großer Fan von Céline Dion offenbart. In ihrem Haus bewahrt sie ein kurioses „Kunstwerk“ auf.

Die Britin Adele (33) bewahrt in ihrem Haus in Los Angeles nach eigenen Worten einen eingerahmten Kaugummi der kanadischen Sängerin auf, den sie in einem Video-Interview mit dem Magazin „Vogue“ zeigt. Es sei ein Geschenk von Entertainer James Corden gewesen und ihr „wertvollster Besitz“. „Er weiß, was für ein großer Fan ich bin. Also hat er sie gebeten, einen Kaugummi in ein Stück Papier zu spucken, und ihn für mich eingerahmt“, erzählt die Sängerin.