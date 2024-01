Wim Wenders „Ich habe fast ein Terabyte Musik auf meinem iPhone“

Dieser Film ist so großartig, und er klingt so gut, dass man noch beim Verlassen des Kinosaals auf dem Handy Songs sucht, die darin gespielt werden, um sie auf dem Heimweg zu hören. In „Perfect Days“ erzählt Wim Wenders die Geschichte von Hirayama, einem glücklichen älteren Herrn, der in Tokio öffentliche Toiletten reinigt. Jeden Morgen setzt sich dieser Stoiker in sein Auto und schiebt eine Kassette in den Player. Und dann düst er durch die große Stadt. Weil Musik so wichtig ist für den Film, möchte man mit dem in Düsseldorf geborenen Wim Wenders natürlich unbedingt über seine Songauswahl sprechen und gerne auch über die Lieder seines Lebens. Ob er Lust dazu hat? Total, lautet die Antwort. Also ruft man ihn in seinem Hotel in Paris an: Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Oscar-Nominierung als Bester internationaler Film! Wenders geht in dieser Kategorie für Japan ins Rennen. Das Land sei seine zweite Heimat seit seinem ersten Besuch im Jahr 1977, sagt er. Und, na klar: Der Oscar würde ihn „schon sehr freuen“.