Hoeneß half beim Abnehmen : „Mensch Calli, was ist eigentlich mit deiner Plauze?“

„Mensch Calli, was ist eigentlich mit deiner Plauze?“

Köln Der frühere Fußballmanager und Fernsehexperte Reiner Calmund ist auch wegen eines Rats von Uli Hoeneß gegen sein starkes Übergewicht vorgegangen. Innerhalb von zwei Jahren hat er sein früheres Gewicht von 180 Kilogramm halbiert.

Reiner Calmund (72), langjähriger Manager und Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, verdankt dem Ratschlag von Uli Hoeneß (69) seinen starken Gewichtsverlust. Im August 2019 sei er zu Hoeneß nach München gefahren, "und als ich ging, sagte er: 'Mensch Calli, was ist eigentlich mit deiner Plauze, willst du da nicht mal was machen?'", berichtete Calli im Interview mit der Zeit-Beilage Christ & Welt.

„Ich habe mich also halbiert“

Im Interview äußerte sich Calmund auch über den Tod. Er würde sich freuen, wenn es einen Gott gäbe, sagt er. "Der könnte mir sagen: Du hast da und da gesündigt, der würde mich vielleicht noch mal ins Fegefeuer schicken, das wäre in Ordnung. Aber ich tendiere mehr dazu, an Zufälle zu glauben und nicht an einen Gott, der die Sachen bestimmt."