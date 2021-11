Emotionales Interview bei Oprah : Superstar Adele spricht über Ehe-Aus und Gewichtsverlust

London Erst ließen Prinz Harry und Herzogin Meghan bei Talkqueen Oprah Winfrey ihren Gefühlen freien Lauf, nun zog Star-Sängerin Adele nach und machte ihren Gefühlen nach dem Gewichtsverlust und ihrem Ehe-Aus Luft. 2019 trennte sie sich von Ehemann Simon Konocki.

Superstar Adele (33) hat sich in einem viel beachteten Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey erneut zu ihrer Scheidung und zu ihrem Gewichtsverlust geäußert. „Ich nehme die Ehe sehr ernst... und es wirkt so, als würde ich das jetzt nicht mehr tun“, sagte die Musikerin laut BBC in dem Gespräch, das am Sonntag im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde.